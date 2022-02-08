Скопье, , 07:35 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 7 февраля заявил о том, что в результате заседания Социально-экономического совета было достигнуто соглашение о том, что минимальный размер оплаты труда будет увеличен до 18 тысяч македонских денаров (приблизительно 24 тысячи рублей).

Оплата Platon.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, президент пообещал, что принятое решение позволит 80 тысячам граждан страны выйти из бедности. Реализация соглашения начнется в марте.

По словам политика, его решение делает Северную Македонию лидером в Европе по соотношению между минимальной и средней заработной платой и выразил надежду на то, что решение экономико-социального совета повлечет за собой увеличение заработных плат во всей экономике.

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