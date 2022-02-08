Пекин, , 07:30 — REGNUM Новые 64 случая заражения коронавирусом выявили китайские медики за прошедшие сутки в городе в Гуанси-Чжуанском автономном районе на границе с Вьетнамом. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Все случаи заражения были выявлены в городе Байсэ, где накануне был объявлен локдаун. По данным ведомства, среди подтверждённых случаев заражения были четыре считавшихся ранее бессимптомными, но у носителей инфекции проявились признаки заболевания. За прошедшие сутки были выявлены ещё два бессимптомных носителя инфекции.

Локдаун в городе Байсэ был объявлен властями города 7 февраля. Жителям запрещено покидать жильё без крайней необходимости, в городе работают лишь супермаркеты, рынки, больницы и аптеки. Все учебные и коммерческие заведения временно приостановили работу. Общественный транспорт в городе не функционирует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Китая объявили, что все локальные случаи COVID-19 в провинции Шэньси, с момента декабрьской вспышки, были вылечены, а пациенты выписаны из больниц.

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