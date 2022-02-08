Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. На Камчатке заражение новым штаммом коронавируса «Омикрон» лабораторно подтвердилось у 110 человек, из них 21 — ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в краевом правительстве.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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«Мы наблюдаем преобладание циркуляции штамма коронавируса «Омикрон» по отношению к дельта-штамму. Так, практически 55% — «Омикрон» и 34% — «Дельта», — сказала главный санитарный врач Камчатки Яна Господарик.

Более 60% заразившихся новым штаммом коронавируса на Камчатке не были вакцинированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском в пиковый период распространения коронавирусной инфекции остро встал вопрос нехватки врачей в поликлинике №3. Губернатор края Владимир Солодов распорядился привлечь в медучреждение дополнительных терапевтов.