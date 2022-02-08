Красноярск, 8 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Более 5 млн исследований на коронавирусную инфекцию проведено к сегодняшнему дню в Красноярском крае, сообщил 8 февраля в своём телеграм-канале глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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По его словам, край по абсолютному количеству «стабильно занимает 11 место среди всех субъектов России». На прошедшей неделе количество тестирований в сутки достигало более 28 тысяч. Среднесуточный охват тестированием увеличился до 726,5 на 100 тысяч населения.

В Красноярском крае в настоящее время действует 18 лабораторий, допущенных к исследованиям на коронавирусную инфекцию ПЦР-методом. Это частные, краевые и федеральные организации.

Кроме того, в регионе применяется метод экспресс-диагностики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 февраля в Красноярском крае выявлено 213 074 носителя коронавируса, выздоровели 175 203 человека, скончались 9560 ковид-пациентов.