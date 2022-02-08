Нижний Тагил, Свердловская область, 8 февраля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области будет создан муниципальный приют для бродячих животных. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

(сс) Nhandler В приюте для собак

С его инициативой выступил глава города Владислав Пинаев. А поводом для этого стало поручение губернатора Евгения Куйвашева. Приюти будет расположен в нежилой зоне между улицами Верхняя и Нижняя Черемшанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге бездомная собака напала на ребёнка. А в 2017 году под Тавдой домашние животные загрызли девочку.