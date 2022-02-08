Ульяновск, 8 февраля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершили вакцинацию от COVID-19 более 674 тыс. жителей. Это следует из обновлённых данных регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным на 7 февраля, в регионе сделали первую прививку от ковида 674 245 человек, полностью завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 526 526 человек.

По последним сведениям оперативного штаба России (на 4 февраля), в Ульяновской области от COVID-19 привился 669 851 человек, из них двумя компонентами — 661 345 жителей. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 69,4%.

Напомним, в Ульяновской области всего сделано 1,777 млн тестов на SARS-CoV-2. По результатам исследований подтверждено 135 379 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время выписаны 121 760 человек, от ковида умерли 4106 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 7 февраля лабораторно выявлено 1387 носителей коронавируса, что на 134 случая больше по сравнению с 6 февраля, когда было подтверждено 1253 случая заражения. За сутки рост составил 10,7%.