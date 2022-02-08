Москва, 8 февраля 2022, 07:22 — REGNUM Арбитраж Москвы ввёл первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение в отношении ООО «Завод грузоподъемных механизмов» из Щербинки. Решение ещё может быть обжаловано в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.
В карточке дела появилась запись судьи Пахомова — «о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения». Наблюдение продлится до 2 августа 2022 года.
Напомним, дело слушалось с декабря 2021 года. Истцом выступала компания «ПКФ Тельферкран», которая до этого отсудила у завода более 1,16 млн рублей долга.
Справка: завод-ответчик в ЕГРЮЛ зарегистрирован в 2013 году. Им владеет и руководит Николай Румянцев, которому также принадлежит ещё одно предприятие в той же сфере — компания «Москран».