Москва, 8 февраля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы ввёл первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение в отношении ООО «Завод грузоподъемных механизмов» из Щербинки. Решение ещё может быть обжаловано в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела появилась запись судьи Пахомова — «о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения». Наблюдение продлится до 2 августа 2022 года.

Напомним, дело слушалось с декабря 2021 года. Истцом выступала компания «ПКФ Тельферкран», которая до этого отсудила у завода более 1,16 млн рублей долга.