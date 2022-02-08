Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Два случая возгорания в автомобилях произошли в Елизовском районе Камчатского края за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар

Первый случай произошел на улице Совхозной в поселке Нагорном. Возгорание удалось ликвидировать, однако автомобиль выгорел почти полностью. Пострадавших при пожаре не было. Второе возгорание произошло в городе Елизово на улице Мурманской. Пожар удалось потушить, пострадавших не было. Тем не менее у автомобиля оказались повреждены все сгораемые части.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Петропавловске-Камчатском произошло возгорание в автомобиле на улице Штурмана Елагина. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания полностью выгорел салон транспортного средства. Пострадавших не было.