Посёлок городского типа Проведения, Чукотский АО, , 07:22 — REGNUM В посёлке Провидения проводится проверка по факту несчастного случая на необорудованной снежной горке, в результате которого погиб ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чукотки.

Горка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: В Приангарье ребёнок съехал с горки и угодил в колодец

7 февраля в районную больницу поступила девочка 12 лет с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма. Кома». Через несколько часов ребёнок скончался.

По предварительной информации, девочка получила травмы, катаясь с горы, в районе склона сопки за жилыми домами в посёлке.

Проводятся мероприятия по установлению и опросу очевидцев происшествия. Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по оборудованию безопасных мест для отдыха детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тайшете (Иркутская область) начата доследственная проверка по факту инцидента с малолетним ребёнком во время катания с горки.