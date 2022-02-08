Скопье, 8 февраля 2022, 07:19 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 7 февраля проводил албанскую девочку с синдромом Дауна Емблу в школу. Об этом сообщила его пресс-служба в социальной сети Facebook.
Публичная акция была проведена после сообщений о том, что девочка сталкивается с отторжением со стороны одноклассников. Случай был растиражирован СМИ и получил широкое общественное обсуждение.
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