Скопье, , 07:19 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 7 февраля проводил албанскую девочку с синдромом Дауна Емблу в школу. Об этом сообщила его пресс-служба в социальной сети Facebook.

Публичная акция была проведена после сообщений о том, что девочка сталкивается с отторжением со стороны одноклассников. Случай был растиражирован СМИ и получил широкое общественное обсуждение.

«Мы обсудили с родителями Емблы повседневные вызовы девочки и ее семьи и сосредоточились на возможности их преодоления. Пендаровски поддерживает и вдохновляет родителей в борьбе за защиту прав детей с атипичным развитием и приветствует скорую реакцию народного адвоката и решение комиссии по предотвращению дискриминации об открытии случая для Емблы».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Македонии пообещал постоянный рост минимума зарплат