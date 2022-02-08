Ульяновск, 8 февраля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области в очередной раз выросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, за последние сутки (7 февраля) официально подтверждено 1387 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 134 случая больше, чем было выявлено 6 февраля (1253), суточный прирост составил почти 10,7%.

Всего в Ульяновской области сделано 1 778 173 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.

Напомним, ранее рабочая группа специалистов регионального минздрава провела ряд встреч с руководителями и членами центров активного долголетия по вопросам вакцинации. В 2022 году после бесед ревакцинировались более 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно выявлено 135 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 121 760 человек (89,4%), скончались 4106 ковидных больных.