Пекин, , 07:08 — REGNUM Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE в прошлом году продемонстрировал заметный рост на фоне увеличения выручки как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, сообщает агентство Синьхуа.

ZTE

Телекоммуникационный гигант подсчитал, что его прибыль в 2021 году составит от 6,5 млрд юаней ($1,02 млрд) до 7,2 млрд юаней, увеличившись на 52,59−69,02% по сравнению с предыдущим годом, говорится в заявлении компании на фондовой бирже Шэньчжэня.

Компания объяснила рост прибыли увеличением выручки как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, а также в основных сегментах бизнеса, в то время как увеличение валовой прибыли также способствовало росту. Оценки являются предварительными и могут отличаться от окончательных результатов, сообщили в компании.