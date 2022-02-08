Хабаровск, , 07:20 — REGNUM В Хабаровске утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя за хищение денежных средств и превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Судебный пристав 02.fssprus.ru

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По версии следствия, с февраля по апрель 2019 года судебный пристав-исполнитель уговорила должника перевести 46 тыс. рублей на свою банковскую карту в счет погашения задолженности по оплате алиментов на его малолетнего ребёнка. Деньги хабаровчанин перевёл, но до взыскателя они так и не дошли. Пристав распорядилась ими по своему усмотрению.

При аналогичных обстоятельствах фигурантка в 2019 году похитила денежные средства ещё двоих должников на сумму более 80 тыс. рублей.

Также установлено, что в 2017 году при получении от должника наличных денег в счет погашения алиментов фактически внесла на счет погашения меньшую сумму, похитив 24 тыс. рублей.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Хабаровска.

Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в хищении около 8 млн рублей из средств материнского капитала у 18 женщин обвиняется житель Краснодарского края.