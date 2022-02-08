Загреб, 8 февраля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Хорватский газовый оператор Plinacro 7 февраля выступил с сообщением о том, что строительство Адриатико-Ионического газопровода из Азербайджана в Европу потребует около 600 миллионов евро вложений.

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчишки из лагеря Мелито на берегу Ионического моря

Компания Plinacro составила план по формированию базовой компании в сотрудничестве с черногорской Bonus, албанской Albgaz и боснийской BH для реализации проекта.

Трубопровод длиной 520 километров и должен за год пропускать 5 миллиардов кубометров природного газа. В Pinacro сообщают, что проект создания трубопровода реализуется по плану и что Албания и Черногория уже подготовили планы своих секций.

Предполагается, что в албанском Фиере Адриатико-Ионический газопровод соединится с Трансатлантическим.