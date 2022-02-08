Дамаск, , 07:03 — REGNUM По меньшей мере трое сирийских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов в провинции Идлиб в Сирии, 7 февраля заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, боевики террористических групп атаковали позиции правительственных войск в районах Руайха, Джубас и Эль-Джрада. Журавлев также отметил, что в провинции Ракка состоялось очередное совместное патрулирование российских и турецких военнослужащих. Его участники проехали от населенного пункта Гариб до Бандар-Хан и обратном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартусе прибыл отряд больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ.

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