Хух-Хото, Китай, 8 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая в прошлом году передал 246,7 млрд кВт/ч электроэнергии в другие районы страны, занимая первое место среди всех провинциальных регионов Китая в течение 17 лет подряд, сообщает агентство Синьхуа.

allispossible.org.uk Электросеть

По данным регионального правительства, выработка электроэнергии за счет новых источников энергии, включая энергию ветра и солнца, достигла 50 млрд кВт/ч, что составляет более одной пятой от общего объема. В прошлом году ведущий угледобывающий регион страны выработал в общей сложности 600 млрд кВт/ч электроэнергии.

Общая установленная генерирующая мощность региона к 2021 году достигла 154 ГВт, при этом в прошлом году она увеличилась на 8,55 ГВт. В 2021 году добыча угля в стране достигла 1,06 млрд тонн.

В регионе построено 16 линий электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения для передачи электроэнергии в регионы северного, северо-восточного, восточного и северо-западного Китая.