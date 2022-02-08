Токио, 8 февраля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Обследование внутренней части первого реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» начала японская энергокомпания Tokyo Electric Power (TEPCO). Об этом 8 февраля сообщило агентство Kyodo.

IAEA Imagebank Авария на АЭС «Фукусима». Япония

Работы на аварийной АЭС должны были стартовать 12 января, но были отложены из-за технических неполадок. Для исследования реактора будет использоваться водонепроницаемый робот, которым будут дистанционно управлять техники TEPCO.

С помощью робота будет сфотографирована внутренняя часть реактора, будут изучены фрагменты расплавившегося ядерного топлива на дне, планируется измерение уровня радиации внутри реактора и уровня радиации самого топлива.

Полный демонтаж АЭС «Фукусима-1» запланирован энергокомпанией TEPCO на 2050 год.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. В результате мощного удара цунами вышли из строя системы охлаждения на АЭС. В трёх реакторах произошло расплавление ядерного топлива, оно прожгло защитные оболочки. Кроме того, на АЭС одновременно происходили взрывы водорода, которые повредили четвёртый энергоблок. В результате аварии произошёл мощный выброс радиоактивных веществ с заражением прилегающих районов. След от выброса радиоактивных веществ долгое время наблюдался в водах Тихого океана и в атмосфере Земли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на АЭС «Фукусима-1» на прибудет группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проверит безопасность программы сброса в океан накопившихся там больших массивов «в целом очищенной» от радиоактивных веществ воды.