Тегеран, , 15:58 — REGNUM 7 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул необходимость дальнейшего расширения сотрудничества с Турцией. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

В ходе телефонной беседы Раиси также пожелал президенту Турции крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

Президент Турции, со своей стороны, поблагодарил иранского коллеги за телефонный звонок и выразил готовность своей страны к дальнейшему укреплению отношений с Тегераном. Эрдоган также приветствовал меры Ирана по возобновлению поставок газа в Турцию.

Напомним, ранее президент Турции в своём Twitter-аккаунте объявил, что у него положительный результат на COVID-19.

«Сегодня мы с женой получили положительный результат на COVID-19 с легкими симптомами. К счастью, мы испытываем незначительные симптомы, которые, как мы узнали, являются проявлением варианта омикрон», — написал он в твиттере.