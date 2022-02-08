Тегеран, , 15:57 — REGNUM 7 февраля посол Ирана в Омане Али Наджафи заявил, что 19-е заселение ирано-оманской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству должно состояться в Маскате 8−9 февраля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Наджафи заявил, что в заседании комиссии примет участие министр промышленности, шахт и торговли Реза Фатеми Амин, который должен прибыть в Маскат 8 февраля. По словам посла, во время своего пребывания в арабской стране иранский министр также планирует провести встречи с рядом официальных лиц Омана.

Он также отметил сравнительно высокий объем торговли между Ираном и Оманом за первые 10 месяцев текущего года (21 марта 2021 года — 21 декабря 2022 года) составил 1 миллиард долларов, увеличившись на 45% в годовом исчислении.