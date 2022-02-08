Тюмень, 8 февраля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Тюменской области гражданин осуждён за попытку изнасилования несовершеннолетней племянницы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

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Установлено, что 14 июля 2021 года 48-летний житель села Новоселезнёво Казанского района пьянствовал в своём доме. В гости к его дочери пришла двоюродная 17-летняя сестра и осталась ночевать. Пьяный гражданин среди ночи забрался к племяннице под одеяло. Девушка оказала сопротивление, укусила дядю-насильника, вырвалась и спряталась в комнате сестры. Девочки заперлись изнутри и вызвали по телефону полицию, но насильник вышиб дверь, чтобы, по его словам, извиниться. Прибывшие на место преступления полицейские спасли девушек.

На суде сельчанин признался в том, что пытался насильно удержать племянницу на кровати. В знак раскаяния, уже будучи под следствием, он передал племяннице и своим родственникам 200 тыс. рублей.

Казанский районный суд приговорил сельчанина за попытку изнасилования племянницы к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Тюмени организована доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что 12-летняя девочка с инвалидностью подвергается избиению, насильственным действиям сексуального характера со стороны своего отца.