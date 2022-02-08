Тегеран, , 15:57 — REGNUM 7 февраля представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рухолла Латифи заявил, что внешнеторговый объем страны без учета нефти за период с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года превысил 8 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Латифи отметил, что в течение иранского календарного месяца Дей (22 декабря — 20 января) торговля между Ираном и другими государствами составила 8,92 миллиона тонн товаров, что на 18 процентов больше по сравнению с соответствующим периодом за прошлый год.

Указывая на направления экспорта иранских товаров, он подчеркнул, что Китай является ключевым импортером иранской продукции. Пекин импортировал за последний месяц 2,31 миллиона тонн товаров на сумму 1,25 миллиарда долларов.

Ирак является вторым по значимости импортером иранских товаров. За последний месяц соседнее государство скупило 1,56 миллиона тонн товаров иранского производства стоимостью 514 миллионов долларов.

За ними следуют Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Афганистан.