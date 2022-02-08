Бангкок, 8 февраля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В 200 районах Таиланда уровень загрязнения воздуха 8 февраля многократно превысил допустимую отметку. Это следует из данных мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

Смог

До очень нездорового (фиолетового) уровня индекс качества воздуха поднялся в 17 районах Таиланда. Такое загрязнение (от 201 до 299 пунктов при норме в 50 пунктов) может крайне негативно влиять на здоровье людей. В связи с чем жителям этих районов, особенно детям и страдающим респираторными заболеваниями, рекомендуется как можно меньше находиться на открытом воздухе.

Индекс качества воздуха в 183 районах Таиланда находится на нездоровом (красном) уровне (от 151 до 199 пунктов), что также в три, четыре раза превышает допустимую норму.

Отмечается, что в настоящее время средний показатель качества воздуха по Королевству достигает 206 пунктов, в столичном Бангкоке — 165 пункт. Это помещает Таиланд на четвёртое место в списке стран с самым загрязнённым воздухом. В данный момент лидируют в этом антирейтинге Чад, Бангладеш и Индия.

Напомним, что в это время года (с декабря по апрель) уровень загрязнённости воздуха в Таиланде повышается из-за традиционного отсутствия ветра, что приводит к накоплению в атмосфере выбросов от предприятий и автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января, уровень загрязнения воздуха в национальном индийском столичном округе Дели, который включает Нью-Дели, в шесть раз превысил норму.