Новосибирск, 8 февраля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области для паллиативной службы купили три новых автомобиля. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Минздрав Новосибирской области К квадратной красной сумке – простые обезболивающие, средства для обработки и дезинфекции кожных покровов, перевязочные материалы, пробирки

Машины получили две поликлиники в Новосибирске и районная больница Карасука.

Отметим, что в начале года в Новосибирской области открыли дневной стационар паллиативной помлщи, в поликлиниках увеличили число амбулаторных кабинетов и выездных бригад.