Тегеран, 8 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. 7 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что новое видение правительства Ибрагима Раиси состоит в том, чтобы «смотреть на все части мира, включая Европу». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

Министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахиан встретился со своим финским коллегой Пеккой Хаависто и обсудил с ним вопросы, представляющие взаимный интерес.

Говоря о новых перспективах Ирана во внешней политике, глава МИД Ирана заявил на пресс-конференции: «У нас состоялись конструктивные переговоры по двусторонним вопросам. На мой взгляд, ирано-финские связи находятся на правильном пути».

Министр иностранных дел Ирана отметил, что действующее правительство фокусирует своё внимание на сбалансированной политике, причём новое видение Исламской Республики состоит в том, чтобы смотреть на весь мир, включая Европу».

«В Нью-Йорке мы подписали соглашение о развитии отношений между двумя странами», — сказал он, имея в виду встречу со своим финским коллегой в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.

Амирабдоллахиан заявил: «Сегодня мы с моим коллегой рассмотрели 11 документов о сотрудничестве. Также мы договорились расширять научные и академические связи».