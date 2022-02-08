Пекин, 8 февраля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, экспорт китайской механической и электротехнической продукции в 2021 году вырос до $1,99 трлн на фоне высокого спроса, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Рост объема экспорта в годовом исчислении составил 29,1% или 59% от общего объема экспорта Китая за этот период, сказал представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. Расширение произошло самыми быстрыми темпами за последние 11 лет.

Отметив многочисленные факторы неопределенности, с которыми сталкивается экспорт механической и электротехнической продукции, Гао пообещал принять дальнейшие меры по повышению уровня упрощения процедур торговли, помочь предприятиям диверсифицировать свои рынки и обеспечить стабильность производственной цепочки внешней торговли и цепочки поставок.

В 2021 году Китай принял ряд мер для ускорения роста внешней торговли, включая ускорение разработки новых форм и способов ведения бизнеса, дальнейшее углубление реформ для облегчения трансграничной торговли, оптимизацию бизнес-среды в портах и продвижение реформ и инноваций для содействия торговле и инвестициям в пилотных зонах свободной торговли.