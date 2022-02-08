Тегеран, 8 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран планирует увеличить фактические мощности нефтехимического производства до 200 миллионов тонн в год, объявил иранский представитель. Об этом сообщило агентство IRNA 7 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Мортеза Шах-Мирзаи, глава Национальной нефтехимической компании (NPC), выступил с речью на церемонии открытия 15-й международной выставки Iran Plast, отметив, что иранская нефтехимическая промышленность могла производить только 1,5 миллиона тонн продукции в 1979 году, однако производственные мощности в этом секторе возросли до более чем 90 миллионов тонн за последние 43 года.

«Ожидается, что нефтехимическое производство достигнет 104 миллионов тонн к концу следующего иранского календарного года (20 марта 2023 года)», — отметил глава NPC.

Шах-Мирзаи также подчеркнул, что мощность нефтехимического производства вырастет до 200 миллионов тонн к завершению Восьмого национального плана развития.

Говоря об увеличении производства метанола до 40 миллионов тонн в год, он заявил, что метанол является одним из ключевых продуктов нефтехимической промышленности.

«В связи со снижением спроса на нефтепродукты страна должна инвестировать в развитие нефтехимической промышленности», — отметил Шах-Мирзаи, призвав крупные холдинговые компании увеличить свои инвестиции в этот сектор.