Тегеран, 8 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. 7 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 934, причем 104 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 104 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 934 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 39 819 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2706 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 171 587 пациентов из общего числа 6 619 085 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 2615 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 61 170 578 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 561 630 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.