Якутск, , 07:02 — REGNUM Представители общественной палаты столицы Якутии отправили президенту РФ Владимиру Путину официальное письмо, в котором просят предпринять экстренные меры по ситуации с безнадзорными собаками. Главу государства убеждают в необходимости запретить действие закона «Об общественном обращении с животными», сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Данный закон не обеспечивает безопасность, сохранение жизни и здоровья граждан, провозглашённые высшей целью в Конституции РФ. Основной принцип ФЗ-498, сформулированный как ОСВВ — стерилизация, вакцинация возврат, на практике показал антигуманный результат. Наш северный город, столица крупнейшего субъекта России, превратился в пристанище хищных собак, выпущенных на городские улицы из приютов и выживающих в экстремально холодных климатических условиях», — говорится в адресованном Владимиру Путину документе.

Авторы письма напомнили о гибели жительницы Якутска Сарданы Слепцовой, которая была растерзана собаками по пути на автобусную остановку, и о смерти ребёнка в Забайкалье.

«Эти трагические случаи были заложены в самой концепции закона и его правоприменительной практике», — уверены общественники.

Они высказали мнение, что безответственно выпускать животных на улицы, где они не могут находиться в тепле и вынуждены воспринимать людей как кормовую базу. Представители общественной палаты Якутии напомнили, что город — это прежде всего место для безопасного проживания людей и попросили ввести мораторий на федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Президента попросили запретить возврат на улицы бездомных собак и разрешить их гуманную эвтаназию.

Своё мнение общественники в том числе аргументировали дороговизной содержания собак в приютах, отсутствием нормативов по регулированию численности животных на улицах города и нарушением санитарных требований.

«Надеемся на то, что наше обращение от тысяч горожан будет Вами услышано. Что наше возмущение установление приоритета прав животного над жизнью человека, будет разделено и поддержано. Больше так продолжаться не может!» — подытожили своё обращение активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял о том, что приоритетом должна быть жизнь человека, а не собаки. Закон «Об ответственном обращении с животными» нужно доработать соответствующим образом, а пока он шероховатый, считает руководитель региона.