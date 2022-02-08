Тегеран, , 15:58 — REGNUM 7 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана объявил, что страна ожидает практических изменений в поведении США и Европы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

«В продолжение переговоров в Вене европейцы должны действовать так, чтобы обойти нелояльность США и их бездействие», — заявил Саид Хатибзаде журналистам на своем еженедельном брифинге для прессы в Тегеране.

Отвечая на вопрос о переговорах в Вене между Ираном и группой 4+1, иранский представитель отметил, что иранская переговорная группа, которая находится сейчас в Тегеране, должна вновь вернуться в австрийскую столицу 8 февраля.

Иран и группа 4+1 возобновили переговоры 29 ноября 2021 года в Вене (Австрия), чтобы проработать совместный документ и приложить усилия для урегулирования разногласий.

Как отметил Хатибзаде, ожидается, что все делегации на переговорах вернутся в Вену 8 февраля, причем американская команда вернется в Австрию с определенным планом снятия санкций.

«Вопрос об отмене санкций и её экономических аспектах является красной чертой Ирана», — подчеркнул пресс-секретарь, заявив, что ожидаемые цели и задачи должны быть воплощены в жизнь.