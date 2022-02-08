Пекин, 8 февраля, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Еще 34 сталелитейных предприятия в Китае были модернизированы в прошлом году для достижения сверхнизких выбросов, поскольку страна активизировала усилия по достижению углеродных целей, сообщает агентство Синьхуа.

Металлургия

По данным Китайской ассоциации черной металлургии (CISA), в результате модернизации было увеличено производство стали на 225 млн тонн. Также в 2021 году 11 сталелитейных компаний завершили частичную модернизацию для обеспечения сверхнизких выбросов, охватывающую около 84 млн тонн мощностей по производству стали. Между тем, 61 предприятие находится на стадии экспертизы и исправления, сообщили в ассоциации.

По данным CISA, китайские производители стали ускорили экологическую и низкоуглеродистую трансформацию в прошлом году, значительно сократив потребление энергии и выбросы диоксида серы на тонну произведенной стали.

Глава CISA Хэ Вэньбо сказал, что сталелитейная промышленность будет стремиться к прорывам в таких областях, как технология производства стали, разработка продукции и применение новой энергии в условиях трансформации с низким уровнем выбросов. В прошлом году Китай произвел, по оценкам, 1,03 млрд тонн стали, что на 35 млн тонн меньше, чем в 2020 году.