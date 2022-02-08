Сантьяго, , 06:49 — REGNUM В Чили общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сантьяго, Чили (сс) Falk2

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По ее данным, за минувшие сутки на чилийской территории скончались 73 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Чили выросло до 40 060 человек. Также за минувшие сутки на чилийской территории выявили 31 063 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике подтвердили 2 405 672 случая заражения коронавирусом нового типа.

При этом в ведомстве фиксируют снижение заболеваемости COVID-19 в ряде регионов страны. Тем не менее общий по стране рост заболеваемости остается на уровне 23,67%. Однако в министерстве здравоохранения Чили не исключают, что рекордный показатель в 37 468 зараженных, зафиксированный 4 февраля, являлся пиком текущей волны пандемии COVID-19.