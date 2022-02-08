Тегеран, , 15:58 — REGNUM 7 февраля посол Исламской Республики Иран в Пакистане, выразив готовность Тегерана участвовать в региональных проектах развития, таких как Экономический коридор Пакистан-Китай, заявил, что использование регионального потенциала, особенно в морском секторе, будет эффективным для расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Мохаммад Али Хоссейни в интервью заявил, что у действующего правительства есть четкая позиция по двустороннему сотрудничеству между Ираном и Пакистаном, региональным событиям, Афганистану, иранской ядерной сделке и другим международным вопросам.

Что касается переговоров в Вене, он отметил, что переговоры идут в правильном направлении, при этом правительство Исламской Республики Иран внимательно следит за развитием событий.

«Конечно, американская сторона не проявила достаточной серьезности в принятии своих обязательств по возвращению к сделке и полной отмене санкций», — подчеркнул он.

Хоссейни отметил, что из-за одностороннего выхода Соединенных Штатов из СВПД вновь вернулись такие негативные явления, как незаконные санкции и давление на торговых партнеров Ирана, что привело к блокированию активов страны на миллиарды долларов.

«Особенно в области здравоохранения и медицины Ирану был нанесен большой ущерб, и вопрос о компенсациях от Соединенных Штатов поднимается в качестве варианта на переговорах, однако западные стороны должны отреагировать соответствующим образом», — заявил дипломат.