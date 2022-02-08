Тегеран, , 15:58 — REGNUM 7 февраля глава Департамента культурного наследия, туризма и ремесел округа Дезфул (Иран) заявил, что озеро Тем на юго-западе страны, являясь привлекательной достопримечательностью, было зарегистрировано в списке национального достояния Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Аббас Чераг Чешм также заявил, что регистрация этой туристической достопримечательности лишний раз раскрывает богатые ресурсы этого региона, района Шахен и особенно округа Дезфул.

Он отметил, что это озеро с прекрасным ландшафтом расположено в районе Шахюн на границе провинций Хузестан, Чахармахал и Бахтиари на юге горных хребтов Оштранкоох и Кали-Коох.

По данным СМИ, озеро Теми является одним из самых больших горных озер в Иране, в связи с чем ежегодно привлекает взоры тысяч иностранных туристов.