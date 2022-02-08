Тегеран, 8 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. 7 февраля глава Департамента культурного наследия, туризма и ремесел округа Дезфул (Иран) заявил, что озеро Тем на юго-западе страны, являясь привлекательной достопримечательностью, было зарегистрировано в списке национального достояния Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Аббас Чераг Чешм также заявил, что регистрация этой туристической достопримечательности лишний раз раскрывает богатые ресурсы этого региона, района Шахен и особенно округа Дезфул.

Он отметил, что это озеро с прекрасным ландшафтом расположено в районе Шахюн на границе провинций Хузестан, Чахармахал и Бахтиари на юге горных хребтов Оштранкоох и Кали-Коох.

По данным СМИ, озеро Теми является одним из самых больших горных озер в Иране, в связи с чем ежегодно привлекает взоры тысяч иностранных туристов.