Тегеран, 8 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. 7 февраля иранский бизнесмен в интервью агентству IRNA заявил, что Исламская Республика разработала специальный план по добыче и разработке нефти на совместных с Ираком месторождениях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Иран

Иса Новейри, руководитель отдела исследований и разработок нефтегазовой компании «Арвандан», выступил с речью на пресс-конференции.

Говоря о важности добычи нефти на совместных месторождениях, Новейри объявил о начале экспертных и научных исследований технологий, используемых Ираком на совместных нефтяных месторождениях.

Директор компании также отметил, что разработка нефтяных месторождений к западу от реки Карун на юго-западе Ирана стоит на повестке дня компании. «В течение последних четырех месяцев многие иранские наукоемкие компании начали работать над разработкой нефтяных месторождений», — подчеркнул он.

Как сообщается, многие иранские нефтяные месторождения, включая Азадеган, Джофайр, Дарквейн, Ядаваран, Яран, Моштах, Арванд, Омид, Банд-э-Кархе, Сусангерд, Сохраб и Сепехр, находятся в ведении иранской компании «Арвандан».