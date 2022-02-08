Пекин, , 06:46 — REGNUM Инвестиции и финансирование в интернет-индустрии Китая оставались на низком уровне в четвертом квартале прошлого года, говорится в отчете, опубликованном Китайской академией информационных и коммуникационных технологий (CAICT), передает агентство Синьхуа.

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Раскрытая стоимость инвестиций и финансирования составила $9,74 млрд в четвертом квартале 2021 года, увеличившись на 6,4% по сравнению с предыдущим кварталом, но снизившись на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные отчета.

В глобальном масштабе раскрытая стоимость инвестиций и финансирования в интернет-индустрии выросла на 81,6% в годовом исчислении до $120,8 млрд за этот период, сообщил CAICT, исследовательский институт при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.