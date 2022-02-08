Москва, , 15:17 — REGNUM России нужно начать поводить в отношении Турции весьма жёсткую политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

«Турки совершили в 2015 году военную агрессию против России, сбили российского лётчика, и мы не смогли симметрично ответить. Это было просто позором на весь мир. То, что сегодня делает Турция, это очередной удар под дых России, которая не способна вести нормальную политику. Уже надоело смотреть, как наш МИД вечно занимается поиском союзников поневоле. Эрдоган запускает свои клешни, которые уже нужно отрубать. И если мы не начнём сейчас Турцию достаточно жёстко ставить на место, турки, как и всегда, воспримут это как российскую слабость, будут только продолжать наступать на наши интересы. И этого сейчас нельзя допускать», — сказал эксперт.

Напомним, что 24 ноября 2015 турецким истребителем над территорией Сирии был сбит бомбардировщик Су-24 ВКС России, в результате чего погиб российский лётчик.