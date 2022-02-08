Токио, , 06:45 — REGNUM Правительство Японии решило выделить еще $18,5 млн на поддержку жителей Мьянмы, оказавшихся на грани бедности из-за военного переворота, сообщает пресс-служба японского МИД.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что выделенные правительством средства направят на закупку продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. При этом средства передадут в форме гранта через Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Отметим, что в 2021 году Япония уже выделяла $5,8 млн для жителей Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее АСЕАН назначила нового спецпосланника по делам Мьянмы. Им стал глава МИД Камбоджи. Предполагается, что он будет помогать в деле разрешения политического кризиса в Мьянме, который до сих пор не удается урегулировать.