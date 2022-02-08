Владивосток, , 06:58 — REGNUM До 1 марта продолжается набор волонтеров, которые помогут в проведении VII Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке. Заявки подали уже 2491 человек, в том числе 37 иностранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

I Международные игры «Дети Азии» на Сахалине Пресс-служба правительства Сахалинской области

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«Стать частью большого спортивного события могут молодые люди в возрасте от 16 лет, проживающие в Приморье, от 14 лет — жители Владивостока. Добровольцам от 18 лет необходимо иметь сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном заболевании или наличии противопоказаний к вакцинации», — пояснили организаторы.

Для иногородних добровольцев, задействованных на играх, предусмотрено проживание в студенческих общежитиях, обучение.

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 27 июля по 8 августа по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка на проведение игр во Владивостоке была представлена на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года.