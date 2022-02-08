Нью-Дели, , 06:42 — REGNUM Китайский технологический гигант Xiaomi занял лидирующие позиции по объемам поставок и доле рынка на индийском рынке смартфонов в 2021 году, говорится в отраслевом отчете, передает агентство Синьхуа.

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Компания отправила в Индию 40,5 млн смартфонов, заняв 25%доли рынка, показали данные исследовательской фирмы Canalys, занимающейся исследованиями технологического рынка. Следом расположилась Samsung с 30,1 млн проданных устройств и долей рынка 19%, в то время как китайский бренд Vivo занял третье место с 25,7 млн проданных устройств.

Рынок смартфонов в Индии в прошлом году достиг 162 млн устройств, что на 12% больше, чем годом ранее.