Пекин, , 06:39 — REGNUM Китай занял второе место в мире как родина 171 «компании-газели» или стартапов с высоким потенциалом роста, согласно списку Hurun Global Gazelle Index на 2021 год, передает агентство Синьхуа.

Больше золота Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

«Компании-газели» относятся к стартапам, основанным в 2000-х годах, стоимостью более $500 млн и еще не зарегистрированным на публичной бирже. Эти компании также, скорее всего, станут «единорогами» стоимостью более $1 млрд в течение трех лет.

Согласно списку, опубликованному Шанхайским исследовательским институтом Hurun, во всем мире в списке было в общей сложности 525 «компаний-единорогов». Соединенные Штаты возглавили список с 201 «компанией-газелью» в общей сложности.