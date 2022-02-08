Тюмень, 8 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Тюменской области конфликт двух дачников из-за громкой музыки завершился стрельбой и уголовным преследованием для одного из них. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

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В суде установлено, что в садовом товариществе «Целинное» ранее судимый Вячеслав Я. 1993 года рождения конфликтовал с соседом, который любил погонять на авто по посёлку под громкую музыку и не внимал просьбам жить тише. Решив проучить меломана, Вячеслав купил через интернет выхолощенный автомат Калашникова, способный стрелять только холостыми и светошумовыми патронами. Угрожая выхолощенным оружием, Вячеслав побеседовал с соседом, пригрозив проблемами. Тот очередное предупреждение проигнорировал. Днём 10 мая 2021 года, как всегда под громкую музыку, сосед проехался по СНТ на легковушке. Вячеслав на этот раз применил автомат по назначению. Сосед получил ссадины на теле.

Тюменский районный суд признал Вячеслава Я. виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком. В пользу потерпевшего соседа он должен выплатить 10 тыс. рублей морального вреда и 30 тыс. рублей расходов на представителя в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Ноябрьске житель одного из домов замуровал дверь шумного соседа монтажной пеной.