Манила, , 06:36 — REGNUM Заявление о своей готовности уйти с поста главы государства и передать все полномочия преемнику сделал президент Филиппин Родриго Дутерте. Об этом политик сообщил 8 февраля в ходе телевизионного обращения к нации.

Родриго Дутерте Иван Шилов © ИА REGNUM

Дутерте отметил, что мечтал о том дне, когда его назовут «уходящим президентом» и объявил, что ждёт дня передачи полномочий преемнику и будет тем, кто встретится с новым лидером страны. Дутерте также обещал поговорить с будущим главой государства тет-а-тет.

Глава Филиппин уточнил, что собирается покинуть официальную резиденцию главы Филиппин Малаканьянг в марте или апреле, а сейчас уже собирает вещи.

«Я собираю вещи, некоторые уже отправил домой. Мелочевку, жетоны, бронзовые фигурки я отправил первым делом», — сказал Дутерте.

Выборы президента, вице-президента и главы парламента Филиппин намечены на 9 мая. Согласно конституции страны, действующий президент Дутерте уже не сможет избираться на пост главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Филиппин Дутерте ушёл на карантин после заражения коронавирусом.

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