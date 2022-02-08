Пекин, 8 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Объем частных фондов Китая к концу декабря составил 15,98 трлн юаней ($2,51 трлн), сообщает агентство Синьхуа

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным Ассоциации управления активами Китая (AMAC), объем сократился на 851,8 млрд юаней, или на 5,06% по сравнению с концом предыдущего месяца (ноября).

Основанная в 2012 году, AMAC является саморегулируемой организацией, представляющей индустрию взаимных фондов Китая.