Лесосибирск, Красноярский край, , 06:39 — REGNUM Для частичного решения вопроса с расселением аварийного фонда Красноярского края в Лесосибирске планируется построить жилой комплекс, подрядчика для которого должны выбрать 1 марта 2022 года. Максимальная цена контракта составит более 3,6 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Открытый конкурс объявило муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» Лесосибирска. Максимальная стоимость объекта — жилой комплекс микрорайон «Юбилейный» — составит 3 656 450 836,5 рубля при 50% авансе.

В качестве основания для проектирования названа программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019−2025 годы, которую правительство региона утвердило в марте 2019 года.

Финансировать работы будут из бюджета города, края и средствами фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Достроить объекты должны в 2024 году.

Под комплекс выделены три земельных участка.

Напомним, также в Ростове-на-Дону 11 семей переехали из аварийного дома в переулке Кривошлыковском.