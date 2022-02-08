Сямэнь, Китай, 8 февраля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Торговля товарами прибрежного города Сямэнь на востоке Китая со странами БРИКС достигла 73,78 млрд юаней (около $11,6 млрд) в 2021 году, увеличившись на 20,7%, по данным Сямэньской таможни, передает агентство Синьхуа.

Urasvoboda.ru Сямынь

БРИКС — это аббревиатура блока развивающихся рынков, объединяющего Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Сямынь, город, принимавший 9-й саммит БРИКС в 2017 году, запустил Инновационный центр Партнерства БРИКС по новой промышленной революции в декабре 2020 года.

Экспорт со странами БРИКС составил 51,2 млрд юаней, а импорт — 22,58 млрд юаней, увеличившись на 16,1% и 32,5% соответственно в годовом исчислении. Среди стран БРИКС Бразилия является крупнейшим торговым партнером Сямэня, импорт и экспорт с которой выросли на 12,5% в годовом исчислении до 22,65 млрд юаней, что составляет 30,7% от общего объема.

Товарооборот города с Россией составил 22,52 млрд юаней, увеличившись на 32,3% в годовом исчислении, что является самым быстрым показателем среди стран БРИКС. Общий объем внешней торговли Сямэня в 2021 году достиг 887,65 млрд юаней, что на 27,7% больше в годовом исчислении.