Вашингтон, 8 февраля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Советник президента США Джо Байдена по науке Эрик Лэндер вечером 7 февраля подал в отставку с занимаемого поста из-за получивших широкую огласку сообщений об издевательствах над подчинёнными. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Цитата из к/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США — Великобритания Жестокое обращение с подчинёнными

Джен Псаки «Сегодня вечером президент принял заявление доктора Эрика Лэндера об отставке с благодарностью за его работу… над пандемией, раком, изменением климата и другими ключевыми приоритетами».

По мнению газета Politico, отставка Лэндера представляет собой самый громкий уход из команды президента на сегодняшний день (его офис имеет статус уровня кабинета министров) и «чёрную метку» для Байдена, который ранее пообещал, что будет проводить политику «нулевой терпимости», когда дело доходит до издевательств и жестокого обращения. Издание приводит слова Лэндера, который признал свою ответственность за то, что «причинил боль бывшим и нынешним коллегам тем, как я с ними разговаривал».

Отмечается, что отставке советника предшествовало двухмесячное разбирательство в отношении Лэндера, в ходе которого были обнаружены «достоверные доказательства» издевательств над сотрудниками и создания в его офисе «токсичной рабочей среды».