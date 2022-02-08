Афины , , 06:37 — REGNUM Греческие хакеры, ведущие в социальной сети Twitter аккаунт с ником «Сильная греческая армия"(Powerful greek army) 7 февраля похвастались, что сумели взломать министерство образования и науки Северной Македонии.

Хакер Johan Viirok

Якобы им удалось получить доступ к камерам безопасности. В македонском министерстве не подтвердили информацию о нападении.

Публикации с аккаунта преступников в Twiter предполагают, что они проводили кибератаку на МИД Северной Македонии и Национальный банк страны — отчет о своих действиях они помещали в сеть. Доступ к сайтам правительственных агентств восстановлен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о кибератаках на министерство здравоохранения и аккаунт министра здравоохранения Северной Македонии в социальных сетях.

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