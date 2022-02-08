Пекин, 8 февраля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Согласно отчету, опубликованному Китайской Академией информационных и коммуникационных технологий, рыночная капитализация китайских интернет-компаний по всему миру снизилась в четвертом квартале прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Chris Yunker Офис Tencent в Шэньчжэни

Рыночная капитализация зарегистрированных китайских интернет-компаний за период с октября по декабрь прошлого года составила 12,4 трлн юаней (около $1,95 трлн), что на 8,8% меньше, чем в предыдущем квартале, говорится в отчете. В отчете говорится, что сокращение в четвертом квартале сократилось по сравнению с предыдущим кварталом, что объясняется неопределенностями, включая COVID-19.

Китай занял девять мест в рейтинге 30 крупнейших интернет-компаний мира по рыночной капитализации. Интернет-гиганты Tencent, Alibaba и Meituan вошли в тройку крупнейших китайских интернет-компаний в списке, говорится в отчете.